Тяговая АКБ 24 в 500 а/ч

Напряжение
24
Ёмкость
500
Наличие на складе
Много
Химический состав
Свинцово-кислотная
Гарантия
2 года
|Артикулы тяговых батарей
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