Тяговая АКБ 24 в 500 а/ч

24v PzS 500 ah

Технические характеристики:
Напряжение
v
24
Ёмкость
A/h
500
Наличие на складе
Количество
Много
Химический состав
Свинцово-кислотная
Гарантия
2 года
Подходит для:
Погрузчик вилочный (электропогрузчик)
Штабелер электрический (электроштабелер)
Совместимость аккумулятора с брендами складской техники:
BT
Still
Jungheinrich
Yale
Toyota
Linde
OMG
Nissan
Doosan
VP Волжский Погрузчик
Совместимость батареи с конкретными моделями:
Yale MSW040E
Linde E 12
Toyota 7FBEST10 TRAIGO
Goodsense FB15
Jungheinrich EFG 110k
VP Волжский Погрузчик FB15
Производители АКБ:
Elhim-Iskra
Faam
Hawker
TAB
Topla
Union
Варианты габаритных размеров:
827x270x627
827x552x630
Фото с доставок довольным клиентам
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